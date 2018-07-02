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НБУ усовершенствовал механизм первичного размещения ОВГЗ

НБУ усовершенствовал механизм первичного размещения ОВГЗ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. НБУ решил создать условия для активизации рынка государственных облигаций и усовершенствовал механизм первичного размещения ОВГЗ, передает УНН со ссылкой на сообщение Нацбанка.

“Национальный банк Украины создает условия для активизации рынка государственных облигаций Украины путем совершенствования механизма первичного размещения облигаций внутренних государственных займов”, — говорится в сообщении.

Как пояснил регулятор, во-первых, первичные дилеры получат возможность выполнять функцию брокера для своих клиентов, покупая ОВГЗ при первичном их размещении от своего имени, по поручению и за счет своих клиентов.

Во-вторых, предоставляется возможность зачисления облигаций на собственный счет первичного дилера в ценных бумагах в случае несвоевременного перечисления или неперечисление средств клиентом.

В-третьих, увеличивается срок, в течение которого могут поступить средства от участников размещения по облигациям, от двух рабочих дней до пяти.

Указанные изменения утверждены соответствующим постановлением Правления НБУ, они вступят в силу с 1 сентября 2018 года.

Напомним, в мае платежный баланс сведен с профицитом на уровне 266 млн долларов.

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