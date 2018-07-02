НБУ вдосконалив механізм первинного розміщення ОВДП
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. НБУ вирішив створити умови для активізації ринку державних облігацій та вдосконалив механізм первинного розміщення ОВДП, передає УНН з посиланням на повідомлення Нацбанку.
“Національний банк України створює умови для активізації ринку державних облігацій України шляхом вдосконалення механізму первинного розміщення облігацій внутрішніх державних позик”, — йдеться у повідомленні.
Як пояснив регулятор, по-перше, первинні дилери отримають можливість виконувати функцію брокера для своїх клієнтів, купуючи ОВДП при первинному їх розміщенні від свого імені, за дорученням та за рахунок своїх клієнтів.
По-друге, надається можливість зарахування облігацій на власний рахунок первинного дилера у цінних паперах у разі несвоєчасного перерахування чи неперерахування коштів клієнтом.
По-третє, збільшується термін, протягом якого можуть надійти кошти від учасників розміщення за облігації, від двох робочих днів до п’яти.
Зазначені зміни затверджено відповідною постановою Правління НБУ, вони набудуть чинності з 1 вересня 2018 року.
Нагадаємо, у травні платіжний баланс зведено з профіцитом на рівні 266 млн доларів.