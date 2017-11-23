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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 69970 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 64140 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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НБУ ввел в обращение монету к 100-летию с начала формирования украинских вооруженных сил

НБУ ввел в обращение монету к 100-летию с начала формирования украинских вооруженных сил

Киев  •  УНН

 • 11651 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету номиналом 5 гривен в честь 100-летия со дня образования Первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого и начала формирования украинских вооруженных сил. Об этом сообщает Музей денег НБУ, передает УНН.

"Национальный банк Украины 23 ноября 2017 года вводит в обращение памятную монету "100 лет со времени образования Первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого и начала формирования украинских вооруженных сил" номиналом 5 гривен, посвященную образованию первой украинской воинской части, сформированной на добровольных началах", - говорится в сообщении.

На аверсе монеты в центре размещена стилизованная композиция, выдержанная в стилистике украинского авангарда начала ХХ века - воины в униформе различных военных формирований времен Украинской революции, один из которых держит флаг.

Знамена первых украинских военных формирований изображено на реверсе монеты: знамя Первого Украинского казацкого полка имени Богдана Хмельницкого, исторические флаги Украинского государственного флота, Украинского Запорожского полка, сформированного в Москве из воинов-украинцев.

Внизу размещен флаг современных Вооруженных Сил Украины.

Как сообщал УНН, НБУ презентовал монету в честь 100-летия первого Курултая крымскотатарского народа.

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