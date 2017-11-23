НБУ ввел в обращение монету к 100-летию с начала формирования украинских вооруженных сил
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету номиналом 5 гривен в честь 100-летия со дня образования Первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого и начала формирования украинских вооруженных сил. Об этом сообщает Музей денег НБУ, передает УНН.
"Национальный банк Украины 23 ноября 2017 года вводит в обращение памятную монету "100 лет со времени образования Первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого и начала формирования украинских вооруженных сил" номиналом 5 гривен, посвященную образованию первой украинской воинской части, сформированной на добровольных началах", - говорится в сообщении.
На аверсе монеты в центре размещена стилизованная композиция, выдержанная в стилистике украинского авангарда начала ХХ века - воины в униформе различных военных формирований времен Украинской революции, один из которых держит флаг.
Знамена первых украинских военных формирований изображено на реверсе монеты: знамя Первого Украинского казацкого полка имени Богдана Хмельницкого, исторические флаги Украинского государственного флота, Украинского Запорожского полка, сформированного в Москве из воинов-украинцев.
Внизу размещен флаг современных Вооруженных Сил Украины.
Как сообщал УНН, НБУ презентовал монету в честь 100-летия первого Курултая крымскотатарского народа.