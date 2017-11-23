НБУ увів в обіг монету до 100-річчя з початку формування українських збройних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Національний банк України ввів в обіг пам'ятну монету номіналом 5 гривень на честь 100-річчя з часу утворення Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку формування українських збройних сил. Про це повідомляє Музей грошей НБУ, передає УНН.
"Національний банк України 23 листопада 2017 року вводить в обіг пам’ятну монету “100 років з часу утворення Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку формування українських збройних сил” номіналом 5 гривень, присвячену утворенню першої української військової частини, сформованої на добровольчих засадах", - йдеться у повідомленні.
На аверсі монети у центрі розміщено стилізовану композицію, витриману у стилістиці українського авангарду початку ХХ століття – вояки в одностроях різних військових формувань часів Української революції, один з яких тримає прапор.
Знамена перших українських військових формувань зображено на реверсі монети: стяг Першого Українського козацького полку імені Богдана Хмельницького, історичні прапори Українського Державного флоту, Українського Запорізького полку, сформованого у Москві з вояків-українців.
Унизу розміщено прапор сучасних Збройних Сил України.
Як повідомляв УНН, НБУ презентував монету на честь 100-річчя першого Курултаю кримськотатарського народу.