НБУ увів в обіг монету до 100-річчя з початку формування українських збройних сил

"Національний банк України 23 листопада 2017 року вводить в обіг пам’ятну монету “100 років з часу утворення Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку формування українських збройних сил” номіналом 5 гривень, присвячену утворенню першої української військової частини, сформованої на добровольчих засадах", - йдеться у повідомленні.

На аверсі монети у центрі розміщено стилізовану композицію, витриману у стилістиці українського авангарду початку ХХ століття – вояки в одностроях різних військових формувань часів Української революції, один з яких тримає прапор.

Знамена перших українських військових формувань зображено на реверсі монети: стяг Першого Українського козацького полку імені Богдана Хмельницького, історичні прапори Українського Державного флоту, Українського Запорізького полку, сформованого у Москві з вояків-українців.

Унизу розміщено прапор сучасних Збройних Сил України.

Як повідомляв УНН, НБУ презентував монету на честь 100-річчя першого Курултаю кримськотатарського народу.