НБУ в июне купил на межбанке почти 1,16 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Национальный банк Украины во время валютных интеренций на межбанковском валютном рынке в июне этого года купил почти 1,16 млрд долл. США, продажа валюты не проводилась. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение НБУ о международных резервах Украины в июне.
"Предложение валюты со стороны бизнеса продолжало превышать спрос, поэтому, пользуясь благоприятной ситуацией, Национальный банк выкупал избыточный объем валюты и пополнял международные резервы. Всего в июне Национальный банк выкупил 1155,0 млн долл. США. Интервенции по продаже валюты не проводились", - указали в НБУ.
Также в регуляторе напомнили, что в июне Украина получила первый транш от МВФ в размере 2 млрд 76,4 млн долл. США по новой программе Stand-By, а также связанное официальное финансирование от Евросоюза в размере 500 млн евро. Кроме этого указано, что правительство разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированные в валюте, на 353,3 млн евро.
"Вместе с тем на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 1 млрд 192,3 млн долл. США (в эквиваленте). Из этой суммы 1 млрд 73,8 млн долл. США уплачено по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированным в валюте, а также 75,7 млн долл. США - по облигациям внешнего государственного займа (ОВГЗ), остальные средства - по другим обязательствам перед иностранными кредиторами", - говорится в сообщении.
Кроме того отмечается, что в июне была переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). "В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 154,0 млн долл. США (в эквиваленте)", - добавили в НБУ.
Вышеуказанными факторами в Нацбанке пояснили динамику международных резервов в течение июня, достигших 28,516 млрд долл. США в эквиваленте - уровня осени 2012 года.