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Актуальне
Міжнародні резерви України у червні зросли на 12,4%

Міжнародні резерви України у червні зросли на 12,4%

Київ • УНН

 • 12811 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Міжнародні резерви України у червні цього року збільшилися на 12,4% або на понад 3 млрд дол. - до 28,516 млрд дол. США в еквіваленті. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НБУ.

"Станом на 1 липня 2020 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 28 515,73 млн дол. США (в еквіваленті). У червні вони збільшилися на 12,4%. Востаннє на такому рівні вони перебували восени 2012 року", - сказано у повідомленні.

У НБУ додали, що суттєве зростання резервів упродовж минулого місяця зумовлене як надходженням першого траншу за новою програмою з Міжнародним валютним фондом і пов’язаного фінансування, так і нарощенням купівлі валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку. 

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку. 

Нагадаємо, міжнародні резерви України становили 25,4 млрд дол. США за підсумками травня, зменшившись за місяць у доларовому еквіваленті на 1,3%.

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