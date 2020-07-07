Міжнародні резерви України у червні зросли на 12,4%

"Станом на 1 липня 2020 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 28 515,73 млн дол. США (в еквіваленті). У червні вони збільшилися на 12,4%. Востаннє на такому рівні вони перебували восени 2012 року", - сказано у повідомленні.

У НБУ додали, що суттєве зростання резервів упродовж минулого місяця зумовлене як надходженням першого траншу за новою програмою з Міжнародним валютним фондом і пов’язаного фінансування, так і нарощенням купівлі валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку.

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку.

Нагадаємо, міжнародні резерви України становили 25,4 млрд дол. США за підсумками травня, зменшившись за місяць у доларовому еквіваленті на 1,3%.