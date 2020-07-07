Международные резервы Украины в июне выросли на 12,4%
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Международные резервы Украины в июне этого года увеличились на 12,4% или на более 3 млрд долл. - до 28,516 млрд долл. США в эквиваленте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.
"По состоянию на 1 июля 2020 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 28 515,73 млн долл. США (в эквиваленте). В июне они увеличились на 12,4%. В последний раз на таком уровне они находились осенью 2012 года", - сказано в сообщении.
В НБУ добавили, что существенный рост резервов в течение прошлого месяца обусловлено как поступлением первого транша по новой программе с Международным валютным фондом и связанного финансирования, так и наращиванием покупки валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке.
Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
Напомним, международные резервы Украины составляли 25,4 млрд долл. США по итогам мая, уменьшившись за месяц в долларовом эквиваленте на 1,3%.