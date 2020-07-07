НБУ у червні купив на міжбанку майже 1,16 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Національний банк України під час валютних інтеренцій на міжбанківському валютному ринку у червні цього року купив майже 1,16 млрд дол. США, продаж валюти не проводився. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення НБУ про міжнародні резерви України у червні.
"Пропозиція валюти з боку бізнесу продовжувала перевищувати попит, тож, користуючись сприятливою ситуацією, Національний банк викуповував надлишковий обсяг валюти і поповнював міжнародні резерви. Загалом у червні Національний банк викупив 1155,0 млн дол. США. Інтервенції з продажу валюти не проводились", - вказали у НБУ.
Також у регуляторі нагадали, що у червні Україна отримала перший транш від МВФ обсягом 2 млрд 76,4 млн дол. США за новою програмою Stand-By, а також пов’язане офіційне фінансування від Євросоюзу обсягом 500 млн євро. Крім цього вказано, що уряд розмістив облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), номіновані у валюті, на 353,3 млн євро.
"Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 1 млрд 192,3 млн дол. США (в еквіваленті). З цієї суми 1 млрд 73,8 млн дол. США сплачено за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованими у валюті, а також 75,7 млн дол. США – за облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП), решта коштів – за іншими зобов’язаннями перед іноземними кредиторами", - сказано у повідомленні.
Окрім того зазначається, що у червні була переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). "У минулому місяці їх вартість збільшилася на 154,0 млн дол. США (в еквіваленті)", - додали у НБУ.
Вищевказаними чинниками у Нацбанку пояснили динаміку міжнародних резервів упродовж червня, які досягли 28,516 млрд дол. США в еквіваленті - рівня осені 2012 року.