НБУ сегодня проведет аукцион по покупке 50 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Национальный банк Украины сегодня проведет аукцион по покупке банком валюты с заявленным объемом до 50 млн долл. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НБУ.
"Сегодня, 8 февраля 2017 года, объявлено о проведении валютного аукциона по покупке Национальным банком Украины иностранной валюты за гривну. Объем аукциона - до 50 млн долл. США", - говорится в сообщении НБУ.
Напомним, 6 февраля Национальный банк Украины на аукционе продал 15,8 млн долл.