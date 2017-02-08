НБУ сьогодні проведе аукціон з купівлі 50 млн дол.

“Сьогодні, 8 лютого 2017 року, оголошено про проведення валютного аукціону з купівлі Національним банком України іноземної валюти за гривню. Обсяг аукціону — до 50 млн дол. США”, — сказано в повідомленні НБУ.

Нагадаємо, 6 лютого Національний банк України на аукціоні продав 15,8 мільйона доларів.