НБУ сьогодні проведе аукціон з купівлі 50 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Національний банк України сьогодні проведе аукціон з купівлі банком валюти із заявленим обсягом до 50 млн дол. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
“Сьогодні, 8 лютого 2017 року, оголошено про проведення валютного аукціону з купівлі Національним банком України іноземної валюти за гривню. Обсяг аукціону — до 50 млн дол. США”, — сказано в повідомленні НБУ.
Нагадаємо, 6 лютого Національний банк України на аукціоні продав 15,8 мільйона доларів.