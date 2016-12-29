НБУ проведет сегодня аукцион по продаже 100 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сегодня Национальный банк Украины проведет аукцион по продаже 100 млн долларов США. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.
"Учитывая сохранение ситуативного давления на курс гривны Национальный банк сохраняет присутствие на межбанковском валютном рынке. Сегодня, 29 декабря, Национальный банк также объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты, чтобы предотвратить чрезмерные колебания курса гривни. Объем аукциона - до 100 млн долл. США ", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в течение текущей недели Нацбанк уже провел два аукциона по продаже иностранной валюты для предотвращения чрезмерных колебаний курса гривны. Во время аукционов было удовлетворено заявки участников на общую сумму 144 млн долл. США.