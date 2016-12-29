НБУ проведе сьогодні аукціон з продажу 100 млн дол.

“З огляду на збереження ситуативного тиску на курс гривні Національний банк зберігає присутність на міжбанківському валютному ринку. Сьогодні, 29 грудня, Національний банк також оголосив про проведення аукціону з продажу іноземної валюти, щоб запобігти надмірним коливанням курсу гривні. Обсяг аукціону — до 100 млн дол. США”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що протягом поточного тижня Нацбанк вже провів два аукціони з продажу іноземної валюти для запобігання надмірним коливанням курсу гривні. Під час аукціонів було задоволено заявки учасників на загальну суму 144 млн дол. США.