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НБУ предлагает лишить Нацкомфинуслуг функций контроля за рынком небанковских услуг

НБУ предлагает лишить Нацкомфинуслуг функций контроля за рынком небанковских услуг

Киев  •  УНН

 • 11823 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В НБУ предложили провести перераспределение осуществления функций регулирования и надзора за рынком небанковских финансовых услуг от Нацкомфинуслуг в Национальный банк и НКЦБФР. Об этом сообщили в НБУ, передает УНН.

"Существующая система государственного регулирования и надзора за рынком небанковских финансовых услуг является неэффективной и требует немедленных реформ. В частности, принятие проекта закона о сплит №2413, который предусматривает перераспределение осуществления функций регулирования и надзора от Нацкомфинуслуг в Национальный банк и НКЦБФР", - говорится в сообщении Нацбанка.

Отмечается, что детали этой инициативы обсуждали представители небанковского финансового сектора, а также народные депутаты Украины, регуляторы финансового рынка, представители Фонда гарантирования вкладов физлиц и эксперты международных финансовых организаций на профильном форуме.

"Одной из главных тенденций развития мирового рынка является переход на интегрированную (или консолидированную) модель регулирования, обеспечивает более качественное выполнение мандата финансовой стабильности государством. В Европе в 60% стран используется именно такая модель", - отметил директор Департамента стратегии и реформированию НБУ Михаил Видякин.

По его словам, принятие закона о сплит является лишь первым шагом, но уже и он предоставит финансовом рынке Украины значительного импульса для дальнейшего развития за счет синергии экспертиз и более четкого понимания перспектив и рисков.

Директор Департамента лицензирования НБУ Александр Бевз, призвал участников рынка активнее сотрудничать с регуляторами в вопросах, касающихся процесса внедрения функциональной модели надзора и перераспределения функций регуляторов.

"НБУ будет выполнять закон, если законопроект о сплит будет принято. Но мы надеемся на помощь рынка небанковских финансовых услуг, так как изменения, которые планируются, направленные на развитие этого сегмента, а значит их успех зависит прежде всего от активной позиции и сотрудничества участников рынка с НБУ и НКЦБФР ", - отметил Бевз.

Он также отметил, что оздоровление рынка - первоочередная задача не столько регуляторов, сколько самих участников рынка.

"Они должны понимать, что эпоха некачественных (мусорных) активов, руководителей с небезупречной репутацией, компаний без каких-либо бизнес-стратегий и перспектив развития в нашей стране, движется в Европу, проходит. И поэтому реформы неизбежны, и активное участие в этом процессе небанковского финансового рынка - прежде всего и самое главное его задачи", - подчеркнул Бевз.

Напомним, НБУ обратился к НАБУ с требованием проверить законность действий судей Киевского апелляционного административного суда, рассматривавших иск семьи Суркисов о взыскании средств с "ПриватБанка".

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