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НБУ пропонує позбавити Нацкомфінпослуг функцій контролю за ринком небанківських послуг

НБУ пропонує позбавити Нацкомфінпослуг функцій контролю за ринком небанківських послуг

Київ • УНН

 • 11825 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. У НБУ запропонували провести перерозподіл здійснення функцій регулювання та нагляду за ринком небанківських фінансових послуг від Нацкомфінпослуг до Національного банку і НКЦПФР. Про це повідомили у НБУ, передає УНН.

“Існуюча система державного регулювання та нагляду за ринком небанківських фінансових послуг є неефективною та потребує негайних реформ. Зокрема, прийняття проекту закону про спліт № 2413а, який передбачає перерозподіл здійснення функцій регулювання та нагляду від Нацкомфінпослуг до Національного банку і НКЦПФР”, — йдеться у повідомленні Нацбанку.

Зазначається, що деталі цієї ініціативи обговорювали представники небанківського фінансового сектору, а також народні депутати України, регулятори фінансового ринку, представники Фонду гарантування вкладів фізосіб та експерти міжнародних фінансових організацій на профільному форумі.

“Однією з головних тенденцій розвитку світового фінансового ринку є перехід на інтегровану (або консолідовану) модель регулювання, що забезпечує більш якісне виконання мандату фінансової стабільності державою. У Європі в 60% країн використовується саме така модель”, — зауважив директор Департаменту стратегії та реформування НБУ Михайло Відякін.

За його словами, прийняття закону про спліт є лише першим кроком, але вже й він надасть фінансовому ринку України значного імпульсу для подальшого розвитку за рахунок синергії експертиз та більш чіткого розуміння перспектив та ризиків.
Директор Департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз, закликав учасників ринку активніше співпрацювати з регуляторами у питаннях, що стосуються процесу впровадження функціональної моделі нагляду та перерозподілу функцій регуляторів.

“НБУ виконуватиме закон, якщо законопроект про спліт буде прийнято. Але ми сподіваємося на допомогу ринку небанківських фінансових послуг, тому що зміни, які плануються, направлені на розвиток цього сегменту, а отже їх успіх залежить, насамперед, від активної позиції і співпраці учасників ринку з НБУ та НКЦПФР”, — зазначив Бевз.

Він також зауважив, що оздоровлення ринку — першочергове завдання не стільки регуляторів, скільки самих учасників ринку.
“Вони повинні розуміти, що епоха неякісних (сміттєвих) активів, керівників з небездоганною репутацією, компаній без будь-яких бізнес-стратегій і перспектив розвитку у нашій країні, що рухається у Європу, минає. Й тому реформи невідворотні, і активна участь у цьому процесі небанківського фінансового ринку — найперше та найголовніше його завдання”, — наголосив Бевз.

Нагадаємо, НБУ звернувся до НАБУ з вимогою перевірити законність дій суддів Київського апеляційного адміністративного суду, які розглядали позов родини Суркісів про стягнення коштів з “ПриватБанку”.

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