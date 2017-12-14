НБУ пропонує позбавити Нацкомфінпослуг функцій контролю за ринком небанківських послуг

КИЇВ. 14 грудня. УНН. У НБУ запропонували провести перерозподіл здійснення функцій регулювання та нагляду за ринком небанківських фінансових послуг від Нацкомфінпослуг до Національного банку і НКЦПФР. Про це повідомили у НБУ, передає УНН.