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2 марта, 18:35 • 119992 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 115435 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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2 марта, 17:42 • 113600 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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НБУ прогнозирует ускоренный рост цен в ближайшие месяцы

НБУ прогнозирует ускоренный рост цен в ближайшие месяцы

Киев  •  УНН

 • 14731 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Национальный банк Украины прогнозирует ускоренный рост цен в ближайшие месяцы. Об этом во время брифинга заявил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает корреспондент УНН.

Детали

По словам Шевченко, инфляция замедлится в конце 2021 года к однозначным уровням и постепенно вернется к цели 5% годовых в 2022 году.

“Этому будут способствовать несколько факторов. Во-первых, исчерпание эффектов низкой базы сравнения прошлого года, во-вторых, коррекция мировых цен на сырьевые товары, в-третьих ужесточение монетарной политики Национального банка”, — заявил Шевченко.

Дополнение

Сегодня во время пресс-брифинга Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку с 8,0% до 8,5% с 10 сентября 2021 года.

Украинские Национальные Новости

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