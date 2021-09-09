НБУ прогнозує прискорене зростання цін у найближчі місяці

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Національний банк України прогнозує прискорене зростання цін у найближчі місяці. Про це під час брифінгу заявив голова НБУ Кирило Шевченко, передає кореспондент УНН.

Деталі

За словами Шевченка, інфляція сповільниться наприкінці 2021 року до однознакових рівнів та поступово повернеться до цілі 5% річних у 2022 році.

“Цьому сприятимуть кілька чинників. По перше, вичерпання ефектів низької бази порівняння минулого року, по друге, корекція світових цін на сировинні товари, по третє посилення монетарної політики Національного банку”, — заявив Шевченко.

Доповнення

Сьогодні під час прессбрифінгу Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 8,0% до 8,5% з 10 вересня 2021 року.

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