НБУ прогнозує прискорене зростання цін у найближчі місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Національний банк України прогнозує прискорене зростання цін у найближчі місяці. Про це під час брифінгу заявив голова НБУ Кирило Шевченко, передає кореспондент УНН.
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За словами Шевченка, інфляція сповільниться наприкінці 2021 року до однознакових рівнів та поступово повернеться до цілі 5% річних у 2022 році.
“Цьому сприятимуть кілька чинників. По перше, вичерпання ефектів низької бази порівняння минулого року, по друге, корекція світових цін на сировинні товари, по третє посилення монетарної політики Національного банку”, — заявив Шевченко.
Доповнення
Сьогодні під час прессбрифінгу Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 8,0% до 8,5% з 10 вересня 2021 року.