НБУ продал на валютном аукционе 15,8 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сегодня Национальный банк Украины на аукционе продал 15,8 миллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.
Общий объем заявок, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, составил 19,1 млн. долл., из которых НБУ продал 15,8 млн долл.
По данным НБУ, минимальный курс торгов по результатам аукциона составил 27,2500 грн / долл., максимальный - 27,2800 грн / долл. и средневзвешенный - 27,2604 грн / долл.
В то же время по минимальному курсу было продано 34,8% валюты от общего объема удовлетворенных заявок.
Отметим, Нацбанк объявлял аукцион по продаже валюты за гривню на 6 февраля. Объем аукциона был в 30 млн долл. США.
Как сообщал УНН, 30 января Национальный банк Украины на аукционе купил 33,6 миллиона долларов.