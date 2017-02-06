НБУ продав на валютному аукціоні 15,8 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Сьогодні Національний банк України на аукціоні продав 15,8 мільйона доларів. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає УНН.
Загальний обсяг заявок, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення, становив 19,1 млн дол., з яких НБУ продав 15,8 млн дол.
За даними НБУ, мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 27,2500 грн/дол., максимальний — 27,2800 грн/дол. та середньозважений — 27,2604 грн/дол.
Водночас за мінімальним курсом було продано 34,8% валюти від загального обсягу задоволених заявок.
Зазначимо, Нацбанк оголошував аукціон з продажу валюти за гривню на 6 лютого. Обсяг аукціону був до 30 млн дол. США.
Як повідомляв УНН, 30 січня Національний банк України на аукціоні купив 33,6 мільйона доларів.