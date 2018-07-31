НБУ продал на аукционе 28 млн долларов для стабилизации гривны
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Сегодня НБУ продал на аукционе 28,1 млн долларов США, с целью стабилизации курса гривны, которая начала падать на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют результаты проведенного НБУ аукциона по продаже валюты, обнародованные на сайте регулятора, передает УНН.
Так, в частности, НБУ 31 июля провел аукцион по продаже валюты. Объем аукциона был установлен на уровне до 50 млн долларов. Заявки на участие в аукционе подали 23 участника рынка на общую сумму в 46,7 млн долларов по курсу от 26,80 гривен за доллар до 26,88 грн за доллар.
НБУ удовлетворил 14 заявок участников аукциона, продав 28,1 млн долларов.
Средневзвешенный курс гривны по результатам аукциона составил 26,86 гривны за доллар.
Как пояснили в Нацбанке, причинами курсовых колебаний, наблюдаемых на валютном рынке, является перечисление компаниями дивидендов за границу, выход нерезидентами из ОВГЗ, значительные объемы возврата НДС, а также увеличение спроса на наличную валюту со стороны теневого аграрного сектора.
С целью сглаживания валютных колебаний, НБУ неоднократно выходил с валютными интервенциями - с начала прошлой недели на рынке было продано 148 млн долларов.