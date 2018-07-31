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НБУ продав на аукціоні 28 млн доларів для стабілізації гривні

НБУ продав на аукціоні 28 млн доларів для стабілізації гривні

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Сьогодні НБУ продав на аукціоні 28,1 млн доларів США, з метою стабілізації курсу гривні, яка почала падати минулого тижня. Про це свідчать результати проведеного НБУ аукціону з продажу валюти, оприлюднені на сайті регулятора, передає УНН.

Так, зокрема, НБУ 31 липня провів аукціон з продажу валюти. Обсяг аукціону був встановлений на рівні до 50 млн доларів. Заявки на участь в аукціоні подали 23 учасники ринку на загальну суму в 46,7 млн доларів за курсом від 26,80 гривень за долар до 26,88 грн за долар.

НБУ задовольнив 14 заявок учасників аукціону, продавши 28,1 млн доларів.

Середньозважений курс гривні за результатами аукціону склав 26,86 гривні за долар.

Як пояснили у Нацбанку, причинами курсових коливань, які спостерігаються на валютному ринку, є перерахування компаніями дивідендів за кордон, вихід нерезидентами з ОВДП, значні обсяги повернення ПДВ, а також збільшення попиту на готівкову валюту зі сторони тіньового аграрного сектору.

З метою згладжування валютних коливань, НБУ неодноразово виходив з валютними інтервенціями — з початку минулого тижня на ринку було продано 148 млн доларів.

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