НБУ продал на аукционе 26,9 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Сегодня во время проведения валютного аукциона Национальный банк Украины продал 26,9 млн долл. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.
Общий объем заявок, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения составил 39 млн долл., из которых НБУ продал 26,9 млн долл.
По данным НБУ, минимальный курс торгов по итогам аукциона составил 27,22 грн/долл., максимальный — 27,231 грн/долл. и средневзвешенный — 27,2252 грн/долл.
В то же время, по минимальному курсу было продано 38,7% валюты от общего объема удовлетворенных заявок участников.
Как сообщал УНН, 8 февраля во время проведения валютного аукциона по покупке валюты Национальный банк Украины приобрел 26,5 млн долл.