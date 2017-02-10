НБУ продав на аукціоні 26,9 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Сьогодні під час проведення валютного аукціону Національний банк України продав 26,9 млн доларів. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
Загальний обсяг заявок, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення становив 39 млн дол., з яких НБУ продав 26,9 млн дол.
За даними НБУ, мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 27,22 грн/дол., максимальний — 27,231 грн/дол. та середньозважений — 27,2252 грн/дол.
Водночас за мінімальним курсом було продано 38,7% валюти від загального обсягу задоволених заявок учасників.
Як повідомляв УНН, 8 лютого під час проведення валютного аукціону з купівлі валюти Національний банк України придбав 26,5 млн дол.