НБУ купил на валютном аукционе 12,8 млн долл.

“Общий объем заявок, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения составил 13,4 млн долл., из которых НБУ купил 12,8 млн долл.”, - говорится в сообщении.

По данным НБУ, минимальный курс торгов по итогам аукциона составил 25,5995 грн/долл., максимальный — 25,6000 грн/долл. и средневзвешенный — 25,6000 грн/долл.

В то же время, по максимальному курсу было приобретено 96,1% валюты от общего объема удовлетворенных заявок участников — 12,3 млн долл.

Как сообщал УНН, 18 ноября НБУ купил на валютном аукционе 26,7 млн долл.