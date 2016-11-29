НБУ купив на валютному аукціоні 12,8 млн дол.

“Загальний обсяг заявок, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення становив 13,4 млн дол., з яких НБУ купив 12,8 млн дол. ”, - йдеться у повідомленні.

За даними НБУ, мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 25,5995 грн/дол., максимальний — 25,6000 грн/дол. та середньозважений — 25,6000 грн/дол.

Водночас, за максимальним курсом було придбано 96,1% валюти від загального обсягу задоволених заявок учасників — 12,3 млн дол.

Як повідомляв УНН, 18 листопада НБУ купив на валютному аукціоні 26,7 млн дол.