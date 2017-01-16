НБУ: денежная масса выросла на 10,8% в 2016 году
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Объем денежной массы по итогам 2016 года в Украине вырос на 10,8% - до 1101,6 млрд грн. Об этом свидетельствуют предварительные данные "Денежно-кредитной статистики" за декабрь 2016 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"По итогам 12 месяцев 2016 года денежная масса выросла на 10,8% до 1101,6 млрд грн, что было обусловлено преимущественно ростом гривневых депозитных вложений", - говорится в сообщении.
Напомним, по предварительным данным "Денежно-кредитной статистики" за ноябрь 2016 года, с начала года в Украине денежная масса выросла на 5,1% - до 1044,3 млрд грн.