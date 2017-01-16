НБУ: грошова маса зросла на 10,8% у 2016 році

"За підсумками 12 місяців 2016 року грошова маса зросла на 10,8% до 1101,6 млрд грн, що було зумовлено переважно зростанням гривневих депозитних вкладень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за попередніми даними “Грошово-кредитної статистики” за листопад 2016 року, з початку року в Україні грошова маса зросла на 5,1% - до 1044,3 млрд грн.