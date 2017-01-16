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НБУ: грошова маса зросла на 10,8% у 2016 році

НБУ: грошова маса зросла на 10,8% у 2016 році

Київ • УНН

 • 7621 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Обсяг грошової маси за підсумками 2016 року в Україні зріс на 10,8% - до 1101,6 млрд грн. Про це свідчать попередні дані "Грошово-кредитної статистики" за грудень 2016 року, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.

"За підсумками 12 місяців 2016 року грошова маса зросла на 10,8% до 1101,6 млрд грн, що було зумовлено переважно зростанням гривневих депозитних вкладень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за попередніми даними “Грошово-кредитної статистики” за листопад 2016 року, з початку року в Україні грошова маса зросла на 5,1% - до 1044,3 млрд грн.

Українські Національні Новини

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