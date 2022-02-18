НБУ готовится принять миллиарды от семьи Назарбаева и российского инвестиционного фонда Baring Vostok

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Казахский финтех гигант единорог Kaspi с капитализацией 21 млрд дол., собирается зайти на украинский рынок. По многим источникам ошеломляющий рост компании связывают с династией Назарбаева и российском фондом прямых инвестиций Baring Vostok.

Американский Forbes утверждает, что “превращение Kaspi.kz из небольшого стартапа в гиганта финансовых технологий” имеет серьезную причину, и предполагает, что к этому может иметь отношение племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалды.

Допустит ли НБУ во главе с Кириллом Шевченко на рынок инвестиции от Назарбаева и московского фонда, пока неизвестно — официальной позиции по этому поводу еще не было.

Как отмечали ранее, племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды входяший по данным Forbes в 50 богатейших бизнесменов Казахстана в 2015 году купил акции Kaspi в и стал одним из трех основных акционеров вместе с Вячеславом Кимом и компанией Baring Vostok. В декабре 2017 года 30% акций принадлежали племяннику Назарбаева Кайрату Сатыбалды, 21% Вячеславу Киму и 38% — Baring Vostok ( Михаил Ломтадзе)

В 2018 году перед размещением на Лондонском бирже племянник Назарбаева вышел из Kaspi, продав свою долю, по всей вероятности опасаясь проверок такими влиятельными институтами, как Morgan Stanley, Citigroup, Renaissance Capital, Управление по финансовому регулированию Великобритании и Лондонская фондовая биржа.

В феврале стало известно о приобретении Казахским необанком Kaspi (акционерное общество Kaspi.kz) значительной части АО “БТА Банк”, НБУ подтвердило наличие уведомления со стороны Kaspi о своих намерениях приобрести финансовое учреждение, а соответственно получить банковскую лицензию для развития своего необанка. Также АМКУ дал разрешение на приобретение АО “БТА банк”.

Штаб-квартира Baring Vostok находится в Москве. Фонд специализируется на инвестициях в частные компании России и СНГ из различных отраслей промышленности, им руководит российский топ-менеджмент. На сайте Baring Vostok сообщается, что фонд инвестировал более 2,8 млрд долл. в 80 компаний, среди которых большинство — российских.

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