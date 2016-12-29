НБУ: вторая двадцатка банков должна показать достаточность капитала до 1 января
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Вторая двадцатка банков по размерам активов должна довести достаточность капитала до положительных значений до 1 января 2017 года, в противном случае они будут признаны неплатежеспособными. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины, передает УНН.
"Второй двадцатке банков по размерам активов необходимо достичь положительных значений показателя достаточности капитала до 1 января 2017 года. Банки, которые не обеспечат достижения положительного значения достаточности капитала по состоянию на 1 января 2017 года, будут признаны неплатежеспособными", - говорится в сообщении.
По результатам диагностики качества активов и достаточности капитала, как сообщается, с другой двадцатки банков 7 банков не нуждались в докапитализации, еще 12 - предоставили программы докапитализации. ПАО "Банк Михайловский" был признан неплатежеспособным до завершения процесса диагностики.
В 2016 году Нацбанк продлил диагностику качества активов и достаточности капитала следующих 40 банков. Диагностика топ-20 банков была проведена в 2015 году.