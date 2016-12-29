НБУ: друга двадцятка банків має показати достатність капіталу до 1 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Друга двадцятка банків за розмірами активів має довести достатність капіталу до позитивних значень до 1 січня 2017 року, в іншому випадку їх буде визнано неплатоспроможними. Про це повідомили у прес-службі Національного банку України, передає УНН.
"Другій двадцятці банків за розмірами активів необхідно досягнути позитивних значень показника достатності капіталу до 1 січня 2017 року. Банки, які не забезпечать досягнення позитивного значення достатності капіталу за станом на 1 січня 2017 року, будуть визнані неплатоспроможними", - йдеться у повідомленні.
За результатами діагностики якості активів та достатності капіталу, як повідомляється, з другої двадцятки банків 7 банків не потребували докапіталізації, ще 12 – надали програми докапіталізації. ПАТ "Банк Михайлівський" було визнано неплатоспроможним до завершення процесу діагностики.
У 2016 році Нацбанк продовжив діагностику якості активів та достатності капіталу наступних 40 банків. Діагностику топ-20 банків було проведено у 2015 році.