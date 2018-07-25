Названы регионы-лидеры по темпам и объемам строительства
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Лидером по объемам выполнения строительных работ в январе-июне 2018 года остается Киев, а вот лидером по темпам роста объемов строительства является Ивано-Франковская область. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, опубликованную Государственной службой статистики Украины.
Лидерами по объемам выполнения строительных работ стали Киев (11 млрд грн), Одесская область (5,7 млрд грн), Днепропетровская область (5 млрд грн), Харьковская область (5 млрд грн). Лидеры по темпам роста - Ивано-Франковская (141,5%), Одесская (133,8%) и Черновицкая (122,4%) области.
Напомним, по мнению экспертов, каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться достаточно активными темпами.
Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" в 2017 году ввел в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров. Кроме завершения ряда объектов, которые уже возводятся, компания в 2018 году взялась за семь новых. Общий строительный задел "Киевгорстроя" на сегодня составляет 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности.