Названо регіони-лідери за темпами та обсягами будівництва
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Лідером за обсягами виконання будівельних робіт протягом січня-червня 2018 року залишається Київ, а ось лідером за темпами росту обсягів будівництва є Івано-Франківська область. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію, оприлюднену Державною службою статистики України.
Лідерами за обсягами виконання будівельних робіт стали Київ (11 млрд грн), Одеська область (5,7 млрд грн), Дніпропетровська область (5 млрд грн), Харківська область (5 млрд грн). Лідери за темпами росту – Івано-Франківська (141,5%), Одеська (133,8%) та Чернівецька (122,4%) області.
Нагадаємо, на думку експертів, кожна інвестована в будівництво гривня приносить державі у п'ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилася і продовжує розвиватися досить активними темпами.
Наприклад, найбільший столичний забудовник "ХК "Київміськбуд" у 2017 році ввів в експлуатацію понад 300 тис. квадратних метрів. Крім завершення низки об'єктів, що вже зводяться, компанія у 2018 році взялася за сім нових. Загальний будівельний заділ "Київміськбуду" на сьогодні становить 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності.