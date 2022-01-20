Болезни сердца, COVID-19, рак: от чего чаще всего умирали украинцы в 2021 году
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. С января по ноябрь прошлого года в Украине умерло 649 999 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Коронавирус_инфо.
Детали
Больше всего смертей в 2021 году произошло из-за ишемической болезни сердца — 274 223.
Второй самой распространенной причиной смерти украинцев стал коронавирус. От него умерло 76 949 человек.
На третьем месте — цереброваскулярные болезни (75 563), на четвертом — злокачественные новообразования (67 750), на пятом — грипп и пневмония (19 970).
Напомним
По данным Госстата, количество умерших в Украине в январе-ноябре прошлого года больше на 100,8 тыс. (18,36 %), чем за аналогичный период 2020 года.