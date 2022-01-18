В Україні зростає смертність: Держстат оновив дані

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 47659 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 120369 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 185152 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 180680 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 204456 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 193643 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 150288 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152343 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172905 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182768 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 149627 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 128383 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 168589 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 105806 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 60832 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 456675 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 303448 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 367044 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 479594 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 724980 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 105806 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 168589 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 122431 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 157779 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 181203 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

В Україні зростає смертність: Держстат оновив дані

В Україні зростає смертність: Держстат оновив дані

Київ • УНН

 • 27217 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Кількість померлих в Україні у січні-листопаді минулого року більше, ніж за аналогічний період 2020 року, на 100,8 тис. осіб, або на 18,36%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

При цьому населення в Україні на початок грудня минулого року сягало близько 41,2 млн осіб, скоротившись за рік на 421,8 тис. осіб.

Цитата:

"Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 грудня 2021 року становила 41 208,1 тис. осіб", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Водночас упродовж січня-листопада 2021 року чисельність населення зменшилася на 380,2 тис. осіб. А скорочення населення за місяць - у листопаді 2021 року - становило 62,8 тисячі.

Природне скорочення населення в Україні у січні-листопаді 2021 року становило 399,1 тис. осіб, водночас міграційний приріст населення за цей період сягнув 18 875 осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні на фоні пандемії знижується народжуваність

При цьому за цей час українців вмирало більше, аніж народжувалося. "Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 39 живонароджених", - вказали у Держстаті.

Так, кількість живонароджених у січні-листопаді 2021 року становила 250,9 тис. осіб. Померли за цей період майже 650 тис. осіб, з них діти до року - 1793.

Довідково

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Дані щодо природного та міграційного рухів населення сформовані на основі наявних адміністративних даних без урахування тимчасово окупованої території АРК, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$86,615.40
Золото
$3,167.59
Tesla
$283.04
Brent
$75.07
S&P 500
$5,661.89
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,893.69