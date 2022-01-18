В Україні зростає смертність: Держстат оновив дані

КИЇВ. 18 січня. УНН. Кількість померлих в Україні у січні-листопаді минулого року більше, ніж за аналогічний період 2020 року, на 100,8 тис. осіб, або на 18,36%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.