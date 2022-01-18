В Україні зростає смертність: Держстат оновив дані
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Кількість померлих в Україні у січні-листопаді минулого року більше, ніж за аналогічний період 2020 року, на 100,8 тис. осіб, або на 18,36%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
При цьому населення в Україні на початок грудня минулого року сягало близько 41,2 млн осіб, скоротившись за рік на 421,8 тис. осіб.
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"Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 грудня 2021 року становила 41 208,1 тис. осіб", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Водночас упродовж січня-листопада 2021 року чисельність населення зменшилася на 380,2 тис. осіб. А скорочення населення за місяць - у листопаді 2021 року - становило 62,8 тисячі.
Природне скорочення населення в Україні у січні-листопаді 2021 року становило 399,1 тис. осіб, водночас міграційний приріст населення за цей період сягнув 18 875 осіб.
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При цьому за цей час українців вмирало більше, аніж народжувалося. "Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 39 живонароджених", - вказали у Держстаті.
Так, кількість живонароджених у січні-листопаді 2021 року становила 250,9 тис. осіб. Померли за цей період майже 650 тис. осіб, з них діти до року - 1793.
Довідково
Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Дані щодо природного та міграційного рухів населення сформовані на основі наявних адміністративних даних без урахування тимчасово окупованої території АРК, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.