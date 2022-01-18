В Украине растет смертность: Госстат обновил данные

КИЕВ. 18 января. УНН. Количество умерших в Украине в январе-ноябре прошлого года больше, чем за аналогичный период 2020 года, на 100,8 тыс. человек, или на 18,36%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.