В Украине растет смертность: Госстат обновил данные

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КИЕВ. 18 января. УНН. Количество умерших в Украине в январе-ноябре прошлого года больше, чем за аналогичный период 2020 года, на 100,8 тыс. человек, или на 18,36%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

При этом население в Украине на начало декабря прошлого года достигало около 41,2 млн человек, сократившись за год на 421,8 тыс. человек.

Цитата:

"Численность имеющегося населения в Украине, по оценке, на 1 декабря 2021 года составляла 41 208,1 тыс. лиц", - говорится в сообщении.

Детали

В то же время на протяжении января-ноября 2021 года численность населения уменьшилась на 380,2 тыс. человек. А сокращение населения за месяц - в ноябре 2021 года - составило 62,8 тысячи.

Естественное сокращение населения в Украине в январе-ноябре 2021 года составило 399,1 тыс. человек, в то же время миграционный прирост населения за этот период достиг 18 875 человек.

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При этом за это время украинцев умирало больше, чем рождалось. "Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших - 39 живорожденных", - отметили в Госстате.

Так, количество живорожденных в январе-ноябре 2021 года составляло 250,9 тыс. человек. Умерли за этот период почти 650 тыс. человек, из них дети до года - 1793.

Справочно

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Данные относительно естественного и миграционного движений населения сформированы на основе имеющихся административных данных без учета временно оккупированной территории АРК, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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