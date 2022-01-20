Хвороби серця, COVID-19, рак: від чого найчастіше помирали українці у 2021 році
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Із січня до листопада минулого року в Україні померло 649 999 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Коронавірус_інфо.
Деталі
Найбільше смертей у 2021 році сталося через ішемічну хворобу серця — 274 223.
Другою найпоширенішою причиною смерті українців став коронавірус. Від нього померло 76 949 осіб.
На третьому місці — цереброваскулярні хвороби (75 563), на четвертому — злоякісні новоутворення (67 750), на п'ятому — грип і пневмонія (19 970).
Нагадаємо
За даними Держстату, кількість померлих в Україні у січні-листопаді минулого року більша на 100,8 тис. (18,36 %), ніж за аналогічний період 2020 року.