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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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2 квітня, 10:51 • 80233 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Хвороби серця, COVID-19, рак: від чого найчастіше помирали українці у 2021 році

Хвороби серця, COVID-19, рак: від чого найчастіше помирали українці у 2021 році

Київ • УНН

 • 17027 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Із січня до листопада минулого року в Україні померло 649 999 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Коронавірус_інфо.

Деталі

Найбільше смертей у 2021 році сталося через ішемічну хворобу серця — 274 223.

Другою найпоширенішою причиною смерті українців став коронавірус. Від нього померло 76 949 осіб.

На третьому місці — цереброваскулярні хвороби (75 563), на четвертому — злоякісні новоутворення (67 750), на п'ятому — грип і пневмонія (19 970).

Нагадаємо

За даними Держстату, кількість померлих в Україні у січні-листопаді минулого року більша на 100,8 тис. (18,36 %), ніж за аналогічний період 2020 року. 

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