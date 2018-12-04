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Названы лучшие места для встречи Нового года в Европе

Названы лучшие места для встречи Нового года в Европе

Киев  •  УНН

 • 23781 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Если граждане Украины выбирают для встречи праздника европейские направления, то лучше остановить свой выбор на южной Европе. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил организатор автобусных туров Владимир Токарчик.

В частности эксперт советует ехать в крупные города Испании и Португалии, поскольку именно в этих населенных пунктах не популярна в Европе встреча Нового года "приобретает характер массовых гуляний".

"Необычными для украинцев будет отсутствие снега, +15 днем, а роль елок играть пальмы. По нашему опыту достаточно ярко встречают Новый год в Барселоне, Валенсии, Мадриде, Лиссабоне и Порту", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что для европейцев Новый год - не самый главный праздник, поэтому к нему в Европе относятся довольно сдержанно. Обычно, вечер 31-го декабря жители Европы проводят в ресторанах или дома в кругу родственников и друзей, иногда выходят на главную площадь города.

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Впрочем незабываемую атмосферу праздника можно ощутить и в малых городах ЕС. Например, в Сан-Марино, на склонах горы Титано, можно насладиться "огненным действом" не только на территории этоГО мини-государства, но и в соседних итальянских городах.

Встретить же праздник в атмосфере "настоящей зимней сказки" можно, поехав в БалтийскиЕ и СкандинавскиЕ странНЫ. Довольно "бюджетным" будет путешествие в эстонскую столицу - Таллинн.

Или же, более стоящая, - поездка в Лапландию, где рядом с городом Рованиеми находится "царство Санта Клауса". Там можно посетить офис Санта Клауса и Санта-парк, прокатиться по заснеженному лесу на северных оленях или в упряжках хаски, а если повезет - еще и увидеть Северное сияние.

Напомним, в этом году отдых на Новый год в популярном среди украинцев Египте подорожал на 20-25%, цены на отдых в Европе остались на уровне прошлого года, а "экзотические" направления стали более привлекательными.

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