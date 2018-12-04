Названо найкращі місця для зустрічі Нового року в Європі

Зокрема експерт радить їхати у великі міста Іспанії та Португалії, оскільки саме в цих населених пунктах не популярна в Європі зустріч Нового року "набуває характеру масових гулянь".



"Незвичними для українців буде відсутність снігу, +15 удень, а роль ялинок відіграватимуть пальми. З нашого досвіду досить яскраво зустрічають Новий рік у Барселоні, Валенсії, Мадриді, Лісабоні та Порту", - зазначив експерт.



Він підкреслив, що для європейців Новий рік – не найголовніше свято, тому до нього в Європі відносяться досить стримано. Зазвичай, вечір 31-го грудня мешканці Європи проводять у ресторанах чи вдома у колі родичів і друзів, іноді виходять на головну площу міста.



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Втім незабутню атмосферу свята можна відчути й у малих містах ЄС. Наприклад, у Сан-Марино, на схилах гори Тітано, можна насолодитися "вогненним дійством" не лише на території цієї міні-держави, а й у сусідніх італійських містечках.



Зустріти ж свято в атмосфері "справжньої зимової казки" можна, поїхавши до Балтійських та Скандинавських країн. Доволі "бюджетною" буде подорож до естонської столиці - Таллінн.



Або ж, більш вартісна, - поїздка до Лапландії, де поруч з містом Рованіємі знаходиться "царство Санта Клауса". Там можна відвідати офіс Санта Клауса і Санта -Парк, проїхатись засніженим лісом на північних оленях або в упряжках хаскі, а якщо повезе – ще й побачити Північне сяйво.



Нагадаємо, цього року відпочинок на Новий рік в популярному серед українців Єгипті подорожчав на 20-25%, ціни на відпочинок в Європі залишились на рівні минулого року, а "екзотичні" напрями стали більш привабливими.