Назвали самого полезного футболиста сборной Украины в 2018 году

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100036 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106285 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 141822 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138867 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133481 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126980 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 166299 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117986 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141565 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145364 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Назвали самого полезного футболиста сборной Украины в 2018 году

Назвали самого полезного футболиста сборной Украины в 2018 году

Киев  •  УНН

 • 23155 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Компания по анализу спортивных достижений "InStat" объявила имя наиболее полезного исполнителя футбольной сборной Украины за 2018 год, информирует УНН со ссылкой на издание "Команда номер один".

В пятерку самых полезных игроков национальной команды в 2018-м по оценкам "InStat" попал Андрей Ярмоленко - оценка 288. Лишь немного от него отстал Евгений Коноплянка - 287 и Марлос - 286. Далее разместились Александр Караваев - 283 и Ярослав Ракицкий - 272.

Зато самыми результативными игроками сборной Украины в уходящем году по системе гол + пас стали Евгений Коноплянка - 6 (4 + 2), Андрей Ярмоленко - 5 (3 + 2) и Руслан Малиновский - 3 (2 + 1).

Добавим также, в 2018 году сборная Украины провела 10 матчей, в которых одержала пять побед при четырех ничьих и одном поражении (разница голов - 13:9).

Напомним, Украина и Турция свели спарринг в безголевую ничью.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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