Назвали самого полезного футболиста сборной Украины в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Компания по анализу спортивных достижений "InStat" объявила имя наиболее полезного исполнителя футбольной сборной Украины за 2018 год, информирует УНН со ссылкой на издание "Команда номер один".
В пятерку самых полезных игроков национальной команды в 2018-м по оценкам "InStat" попал Андрей Ярмоленко - оценка 288. Лишь немного от него отстал Евгений Коноплянка - 287 и Марлос - 286. Далее разместились Александр Караваев - 283 и Ярослав Ракицкий - 272.
Зато самыми результативными игроками сборной Украины в уходящем году по системе гол + пас стали Евгений Коноплянка - 6 (4 + 2), Андрей Ярмоленко - 5 (3 + 2) и Руслан Малиновский - 3 (2 + 1).
Добавим также, в 2018 году сборная Украины провела 10 матчей, в которых одержала пять побед при четырех ничьих и одном поражении (разница голов - 13:9).
Напомним, Украина и Турция свели спарринг в безголевую ничью.