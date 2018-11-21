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Названо найкориснішого футболіста збірної України в 2018 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Компанія по аналізу спортивних досягнень "InStat" оголосила ім'я найбільш корисного виконавця футбольної збірної України за 2018 рік, інформує УНН з посиланням на видання "Команда номер один".

До п'ятірки найкорисніших гравців національної команди в 2018-м за оцінками "InStat" потрапив Андрій Ярмоленко – оцінка 288. Лише трохи від нього відстав Євген Коноплянка – 287 та Марлос – 286. Далі розмістилися Олександр Караваєв – 283 і Ярослав Ракицький – 272.

Натомість найрезультативнішими гравцями збірної України в році, що минає за системою гол + пас стали Євген Коноплянка - 6 (4 + 2), Андрій Ярмоленко - 5 (3 + 2) і Руслан Маліновський - 3 (2 + 1).

Додамо також, у 2018 році збірна України провела 10 матчів, в яких здобула п'ять перемог при чотирьох нічиїх і одній поразці (різниця голів - 13:9).

Нагадаємо, Україна та Туреччина звели спаринг в безгольову нічию.

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