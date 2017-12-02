Названа крупнейшая страна-импортер украинского шоколада
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. По итогам 10 месяцев 2017 года Украина экспортировала шоколада на более чем 118 млн долларов. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины, передает УНН.
Крупнейшей страной-импортером украинского шоколада является Казахстан. В течение отчетного периода Украина поставила в Казахстан шоколада на 18,5 млн долларов.
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На втором месте - Беларусь. В Беларусь было поставлено соответствующей продукции на 10,8 млн долл.
На третьем - Грузия. В течение 10 месяцев этого года Украина поставила в Грузию шоколада на 7,7 млн долл.
В то же время за отчетный период Украина импортировала шоколада на 69,3 млн долл.
Напомним, в сентябре 2017 года изготовления шоколада в Украине выросло на 22,5% до 17,6 тыс. тонн, по сравнению с предыдущим месяцем.