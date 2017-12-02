Названо найбільшу країну-імпортера українського шоколаду
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. За підсумками 10 місяців 2017 року Україна експортувала шоколаду на понад 118 млн дол. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України, передає УНН.
Найбільшою країною-імпортером українського шоколаду є Казахстан. Протягом звітного періоду Україна поставила до Казахстану шоколаду на 18,5 млн доларів.
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На другому місці - Білорусь. До Білорусі було поставлено відповідної продукції на 10,8 млн дол.
На третьому - Грузія. Протягом 10 місяців цього року Україна поставила до Грузії шоколаду на 7,7 млн дол.
У той же час за звітний період Україна імпортувала шоколаду на 69,3 млн дол.
Нагадаємо, у вересні 2017 року виготовлення шоколаду в Україні зросло на 22,5% до 17,6 тис. тонн, порівняно із попереднім місяцем.