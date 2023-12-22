Названо место проведения первого "домашнего" матча сборной Украины по футболу
Киев • УНН
Сборная Украины по футболу сыграет свой первый "домашний" матч 2024 года во Вроцлаве, Польша, из-за невозможности проведения матчей в Украине на фоне войны с Россией.
Украинская ассоциация футбола назвала страну, город и стадион, на котором Национальная сборная Украины по футболу проведет свой первый, номинально домашний матч в 2024 году, передает УНН.
Детали
Первый "домашний" матч 2024 года украинской сборной состоится в Польше, в городе Вроцлав, на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав".
К сожалению, из-за войны с РФ международные футбольные матчи на территории Украины организовывать нельзя. Поэтому президиум УАФ после консультаций с тренерским штабом остановил свой выбор на польском Вроцлаве
Как сообщается, на этот выбор повлиял опыт организации во Вроцлаве поединка отбора Евро-2024 Украина - Англия, который состоялся 9 сентября 2023 года. Тогда заполненные трибуны 45-тысячного стадиона эмоционально поддерживали сборную Украины. Матч с лидером группы завершился в ничью - 1:1.
Надеюсь, и в марте следующего года сборная Украины получит во Вроцлаве результат, который всех нас удовлетворит
Дополнение
Соперник команды Сергея Реброва, а также и статус матча сине-желтых определится 21 марта после встреч полуфинала плей-фоф ЧЕ-2024: Босния и Герцеговина - Украина и Израиль - Исландия.
В случае победы над боснийской командой, сборная Украины сыграет в матче за выход на Евро-2024. Если украинские футболисты потерпят поражение, то сыграют в матче за 3-е место.
Напомним,
Украинская ассоциация футбола просит ФИФА, УЕФА и Сербский футбольный союз отменить товарищеский матч Сербия-Россия, запланированный на 21 марта 2024 года, из-за поддержки России.
Также УНН сообщал, что британский вундеркинд Бодхана Шиванандан показала сенсационный результат на чемпионате Европы по шахматам блиц, получив приз за лучший результат среди женщин.
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Названо место проведения первого "домашнего" матча сборной Украины по футболу
Сборная Украины по футболу сыграет свой первый "домашний" матч 2024 года во Вроцлаве, Польша, из-за невозможности проведения матчей в Украине на фоне войны с Россией.
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