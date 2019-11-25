Названы 50 лучших топ-менеджеров Украины

В перечне можно увидеть фамилии как известных бизнесменов, так и руководителей государственных корпораций и банков.

Составители рейтинга отмечают, что, как и раньше, в перечне лучших менеджеров - многие представители сектора пищевой промышленности, агробизнеса и финансового сектора, который постепенно восстанавливается. Но в этом году в рейтинг вошел и представитель строительной отрасли. Единственным представителем строительной сферы среди лучших СЕО стал глава правления - президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.

"В рейтинге-2019 появился представитель строительного бизнеса - и по заслугам: строительство является одним из локомотивов возобновления ВВП. Могли бы появиться и другие руководители из сектора, но слишком высокая конкуренция с представителями других секторов за место в ТОП-50", - говорится в тексте.

Для формирования рейтинга были опрошены ведущие экономические эксперты и журналисты. Они могли расставить оценки по двум показателям: экспертная оценка публичной репутации и оценка личного вклада руководителя в результаты компании. Окончательное место менеджера рассчитывалось по итоговым рейтинговым показателем как сумма средней оценки.

По словам самого Игоря Кушнира, зачисление его в ТОП является своего рода "побочным эффектом" от выполнения ежедневной работы. "Основная цель "Киевгорстроя" - чтобы у всех было жилье. Строители на площадках возводят дома, менеджеры по продажам - помогают выбрать оптимальный вариант для покупателя. И еще целый спектр специалистов, каждый занимается своим, в результате компания давала положительные результаты. Моя задача в этом всем - направлять и контролировать. Занимаясь своим делом, не думаешь о том, попадешь в какой-то рейтинг или нет. Думаешь, как сделать работу хорошо. Чтобы результат выражался не только в квадратных метрах, но и положительных эмоциях от людей, которые имеют возможность приобрести желаемое жилье", - отметил Игорь Кушнир.