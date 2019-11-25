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Названі 50 кращих топ-менеджерів України

Названі 50 кращих топ-менеджерів України

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Видання Кореспондент підготувало та оприлюднило черговий щорічний рейтинг СЕО - керівників корпорацій, холдингів, банків, страхових компаній, яких наші експерти вважають найбільш авторитетними і ефективними керівниками, повідомляє УНН.

У переліку можна побачити прізвища як відомих бізнесменів, так і керівників державних корпорацій та банків.

Укладачі рейтингу наголошують, що, як і раніше, серед переліку кращих менеджерів - багато представників сектору харчової промисловості, агробізнесу та фінансового сектору, який поступово відновлюється. Але цього року до рейтингу увійшов і представник будівельної галузі. Єдиним представником будівельної сфери серед кращих СЕО став голова правління – президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір.

"У рейтингу-2019 з’явився представник будівельного бізнесу – і по заслузі: будівництво є одним з локомотивів відновлення ВВП. Могли б з’явитися й інші керівники з сектора, але занадто висока конкуренція з представниками інших секторів за місце в ТОП-50", – йдеться в тексті.

Для формування рейтингу було опитано провідних економічних експертів і журналістів. Їм було запропоновано розставити оцінки за двома показниками: експертна оцінка публічної репутації та оцінка особистого вкладу керівника в результати компанії. Остаточне місце менеджера розраховувалося за підсумковим рейтинговим показником як сума середньої оцінки.

За словами самого Ігоря Кушніра, зарахування його до ТОП є свого роду "побічним ефектом" від виконання щоденної роботи. "Основна мета "Київміськбуду" – щоб у всіх було житло. Будівельники на майданчиках зводять будинки, менеджери з продажу – допомагають обрати оптимальний варіант для покупця. І ще цілий спектр фахівців, кожен займається своїм, щоб у результаті компанія давала позитивні результати. Моє завдання в цьому всьому – направляти і контролювати. Займаючись своєю справою, не думаєш про те, чи потрапиш до якогось рейтингу, чи ні. Думаєш, як зробити роботу добре. Щоб результат виражався не тільки у квадратних метрах, а й позитивних емоціях від людей, які мають можливість придбати омріяне житло", – зазначив Ігор Кушнір.

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