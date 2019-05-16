НАПК заявило в полицию на одного из мэров и пятерых чиновников

"НАПК выявило признаки уголовных преступлений - представление недостоверных сведений в декларации на сумму более 250 прожиточных минимумов и умышленное непредставление деклараций", - сообщили в НАПК.

Указано, что по результатам полной проверки декларации за 2015 год Черноморского городского головы Валерия Хмельнюка Национальное агентство выявило подачу недостоверных сведений. Мэр не указал информацию об акциях компании в Литовской Республике на сумму 28,9 тыс. евро, принадлежавших его жене, добавили в агентстве.

Поэтому, обоснованный вывод о выявленных признаках уголовного преступления - декларирование недостоверной информации - направлены в Национальную полицию.

Также в органы Нацполиции сообщено о непредставлении деклараций после увольнения 5-ю бывшими должностными лицами территориальных органов Пенсионного фонда, ГФС и администрации местного совета, отметили в НАПК.

"Национальное агентство по законодательству сообщало должностным лицам, в отношении которых утверждены обоснованные выводы о необходимости подать декларации в течение 10-ти дней со дня получения таких сообщений. Однако, несмотря на их получение, чиновники декларации не подали", - подытожили в агентстве.

Напомним, НАПК назвало топ-10 ошибок в декларациях.