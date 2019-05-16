НАЗК заявило у поліцію на одного з мерів та п'ятьох посадовців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінальних правопорушень в діях Чорноморського міського голови та п’яти посадовців. Про це агентство повідомило органи Національної поліції, направивши обґрунтовані висновки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.
"НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень - подання недостовірних відомостей у декларації на суму понад 250 прожиткових мінімумів та умисне неподання декларацій", - повідомили у НАЗК.
Вказано, що за результатами повної перевірки декларації за 2015 рік Чорноморського міського голови Валерія Хмельнюка Національне агентство виявило подання недостовірних відомостей. Міський голова не зазначив інформацію про акції компанії в Литовській Республіці на суму 28,9 тис. євро, що належали його дружині, додали в агентстві.
Тож, обґрунтований висновок щодо виявлених ознак кримінального правопорушення - декларування недостовірної інформації - направлено до Національної поліції.
Також органи Нацполіції повідомлено про неподання декларацій після звільнення 5-ма колишніми посадовцями територіальних органів Пенсійного фонду, ДФС та адміністрації місцевої ради, зазначили у НАЗК.
"Національне агентство згідно із законодавством повідомляло посадовцям, щодо яких затверджені обґрунтовані висновки, про необхідність подати декларації протягом 10-ти днів з дня отримання таких повідомлень. Однак, незважаючи на їх отримання, посадовці декларації не подали", - підсумували в агентстві.
Нагадаємо, НАЗК назвало топ-10 помилок у деклараціях.