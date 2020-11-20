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НАПК впервые внесло предписания чиновникам за разглашение данных об обличителях коррупции

НАПК впервые внесло предписания чиновникам за разглашение данных об обличителях коррупции

Киев  •  УНН

 • 20852 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. НАПК впервые внесло предписания руководителям учреждений о нарушении права на конфиденциальность обличителей коррупции. Об этом сообщили УНН в пресс-службе агентства.

"Работники областной государственной администрации и районного совета разгласили информацию об обличителях лицам, о коррупционных действиях которых говорилось в сообщениях этих обличителей. Поскольку разглашение такой информации является нарушением Закона Украины "О предотвращении коррупции", НАПК внесло руководителям указанных органов предписания, в которых требовало провести служебное расследование и выяснить причины и условия, способствовавшие нарушению должностными лицами права обличителей на конфиденциальность", - говорится в сообщении.

Председатель НАПК Александр Новиков заявил по этому поводу, что "впервые за время своего существования НАПК внесло предписания о нарушении прав обличителей на конфиденциальность и надеемся на их неукоснительное выполнение".

При этом указано, принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект № 3450 предусматривает создание единого портала для приема сообщений от разоблачителей коррупции.

Напомним, с 1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон об обличителях коррупции. Согласно ему, за сообщение о коррупции обличителю может выплачиваться денежное вознаграждение.

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