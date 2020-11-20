НАЗК вперше внесло приписи чиновникам за розголошення даних про викривачів корупції

“Працівники обласної державної адміністрації та районної ради розголосили інформацію про викривачів особам, про корупційні дії яких йшлося в повідомленнях цих викривачів. Оскільки розголошення такої інформації є порушенням ЗУ “Про запобігання корупції”, НАЗК внесло керівникам вказаних органів приписи, у яких вимагало провести службові розслідування та з’ясувати причини й умови, що сприяли порушенню посадовцями права викривачів на конфіденційність", - йдеться у повідомленні.

Голова НАЗК Олександр Новіков заявив з цього приводу, що "уперше за час свого існування НАЗК внесло приписи про порушення прав викривачів на конфіденційність та сподіваємось на їхнє неухильне виконання”.

При цьому вказано, ухвалений Верховною Радою в першому читанні законопроект № 3450 передбачає створення єдиного порталу для приймання повідомлень від викривачів корупції.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон про викривачів корупції. Згідно з ним, за повідомлення про корупцію викривачу може виплачуватися грошова винагорода.