НАЗК вперше внесло приписи чиновникам за розголошення даних про викривачів корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. НАЗК уперше внесло приписи керівникам установ про порушення права на конфіденційність викривачів корупції. Про це УНН повідомили у пресслужбі агентства.
“Працівники обласної державної адміністрації та районної ради розголосили інформацію про викривачів особам, про корупційні дії яких йшлося в повідомленнях цих викривачів. Оскільки розголошення такої інформації є порушенням ЗУ “Про запобігання корупції”, НАЗК внесло керівникам вказаних органів приписи, у яких вимагало провести службові розслідування та з’ясувати причини й умови, що сприяли порушенню посадовцями права викривачів на конфіденційність", - йдеться у повідомленні.
Голова НАЗК Олександр Новіков заявив з цього приводу, що "уперше за час свого існування НАЗК внесло приписи про порушення прав викривачів на конфіденційність та сподіваємось на їхнє неухильне виконання”.
При цьому вказано, ухвалений Верховною Радою в першому читанні законопроект № 3450 передбачає створення єдиного порталу для приймання повідомлень від викривачів корупції.
Нагадаємо, з 1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон про викривачів корупції. Згідно з ним, за повідомлення про корупцію викривачу може виплачуватися грошова винагорода.