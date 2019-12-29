Набув чинності закон про викривачів корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. З 1 січня набув чинності закон “Про внесення змін до закону України „Про запобігання корупції“ щодо викривачів корупції”, повідомляє УНН.
Верховна Рада ухвалила закон про викривачів корупції 17 жовтня 2019 року.
Викривачем є фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила правоохоронні органи про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв'язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у процедурах відбору. Повідомлення про можливу корупцію може бути анонімним.
Разом з тим повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, які можуть бути перевірені. У разі непідтвердження фактів провадження закривається. Правоохоронні органи можуть застосовувати до викривачів правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи.
За повідомлення про корупційний злочин, активне сприяння його розкриттю, якщо грошовий розмір предмета злочину або завдані державі збитки від такого злочину в 5 тис. і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення злочину, викривачу виплачується винагорода у вигляді 10 % від грошового розміру предмета корупційного злочину або від завданого державі збитку після ухвалення обвинувального вироку суду, але не більше 3 тис. мінімальних заробітних плат (встановлених на час вчинення злочину).