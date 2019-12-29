Вступил в силу закон об обличителях коррупции

Верховная Рада приняла закон об обличителях коррупции 17 октября 2019 года.

Обличителем является физическое лицо, которое при наличии убеждений, что информация является достоверной, сообщило в правоохранительные органы о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, совершенных другим лицом, если такая информация стала ей известна в связи с ее трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной, научной деятельностью, прохождением ею службы или учебы или ее участием в процедурах отбора. Сообщение о возможной коррупции может быть анонимным.

Вместе с тем сообщение должно содержать фактические данные, подтверждающие возможно совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, что могут быть проверены. В случае неподтверждения фактов производство закрывается. Правоохранительные органы могут применять к обличителям правовые, организационно-технические и другие направленные на защиту от противоправных посягательств мероприятия.

За сообщение о коррупционном преступлении, активное способствование его раскрытию, если денежный размер предмета преступления или нанесенные государству убытки от такого преступления в 5 тыс. и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления, обличителю выплачивается вознаграждение в виде 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или от нанесенного государству ущерба после вынесения обвинительного приговора суда, но не более 3 тыс. минимальных заработных плат (установленных на время учи ения преступления).